Tunisie: « Arboune » d'Imed Jemâa à la 59e édition du Festival International de Hammamet

Toujours sous le rythme des « Continuous Vibes », la soirée du 6 août 2025 au FIH est celle qui se démarque le plus, par la spécificité de sa discipline : la danse contemporaine. « Arboune » d'Imed Jemâa est une oeuvre dansante d'1h. Elle est chorégraphiée par 9 jeunes interprètes.

L'amphithéâtre abrite une musique du monde diversifiée, du théâtre également mais n'épargne pas la danse contemporaine et moderne en tant que discipline pratiquée, perpétuée d'une génération à une autre.

Entretenue par des talents montants de la scène, l'univers de la chorégraphie se démarque par sa narration et la puissance des sujets traités à travers l'expression corporelle, la puissance de la gestuelle, les corps dansants, les silhouettes en mouvements.

Une écriture autre, qui cède la part belle à la musique, aux corps qui s'expriment, à l'aspect verbal qui s'efface, aux artistes qui font de la scène un lieu de vie. Un lieu où une effusion de performances et de tableaux visuels prend forme et raconte des situations, truffés d'éléments scéniques. Autant de compositions qui reconstituent des scènes de vie, instaurent des décors et racontent le quotidien houleux des protagonistes.

Un vécu difficile est traité dans « Arboune » : celui de la situation précaire des artistes, vécue sous la pandémie du Covid19 et en post pandémie. En cas d'absence totale de droits élémentaires qui les préservent et de textes de loi qui régissent leurs statuts, les artistes étaient sans doute les plus fragilisées pendant la crise sanitaire.

Cette création chorégraphique traite le statut précaire de l'artiste lambda. Ce dernier est confronté à l'absence de normes fixées, de perspectives d'avenir et de l'impossibilité de vivre décemment de son art.

L'histoire s'ouvre sur un seul espace, qui ressemble à un lieu de vie partagé. Un espace dans lequel on peut voir un rideau rouge, un divan, une table et des chaises anciennes, un portail... Tout un décor cohérent et harmonieux qui reflète le vécu difficile d'une famille avec plusieurs de ces membres dans le besoin. Des personnes qui sombrent dans la précarité, mais qui s'accrochent malgré tout, en puisant leur force dans l'entraide et dans la vie collective pour mieux lutter contre les aléas de la vie et ses soubresauts.

Des tableaux sur scène qui expriment différents vécus, des scènes ordinaires, souvent dures et lèvent le voile sur un florilège d'interprètes : À l'affiche d' « Arboune » : Rania Jdidi, Ameni Chatti, Chokri Jemaa, Abdelkader Drihli, Omar Abbes, Kais Boulares, Imed Jemaa, Houssem Eddine Achouri. La scénographie est réalisée par Souad Ostarcevic.

Une grande soirée en perspective est attendue pour le 8 août 2025 : celle consacrée à l'icône algérienne Cheb Mami. Il effectue son grand retour sur scène après une longue absence. La soirée est annoncée « Sold Out » depuis un mois.