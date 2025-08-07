Tunisie: BNA Assurances obtient le visa du CMF

7 Août 2025
La Presse (Tunis)

BNA Assurances a le plaisir d'annoncer que, par décision en date du 06 août 2025, le Conseil du Marché Financier (CMF) a accordé son visa au prospectus relatif à l'admission, par inscription directe, des actions de notre société au marché principal de la cote de la Bourse de Tunis.

Cette étape marquante est le fruit d'un processus de transformation engagé depuis 2018, alliant restructuration, renforcement de la gouvernance et montée en performance. Elle s'inscrit dans une stratégie de croissance durable, portée par une vision claire et des engagements forts envers ses partenaires.

L'accès à la Bourse ouvre à BNA Assurances de nouvelles perspectives d'innovation et de développement tout en consolidant son positionnement dans le tissu économique national.

Adossée à la solidité du Groupe BNA, la compagnie réaffirme à travers cette opération sa volonté de devenir un acteur majeur et de référence dans le secteur des assurances.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.