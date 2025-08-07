Tunisie: Victime d'une erreur d'orientation, Mohamed Laabidi officiellement affecté à la faculté de médecine de Monastir

Le bachelier Mohamed Laabidi a été officiellement autorisé à intégrer la faculté de médecine de Monastir, suite à la correction d'une erreur d'orientation. Initialement, il avait été affecté à la filière archéologie à Kairouan, bien qu'il n'ait pas inclus ce choix dans sa liste de voeux, et ce malgré une moyenne exceptionnelle de 18/20 au baccalauréat 2025.

Dans une publication sur sa page Facebook hier, Mohamed Laabidi a exprimé sa gratitude :

« Je tiens à exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'attention et la réaction positive qu'il a manifestées concernant ma situation. Je témoigne également de ma profonde reconnaissance à tous les cadres et responsables du ministère qui ont suivi mon dossier et ont contribué à corriger mon orientation.

Je n'oublie pas de remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui ont exprimé leur aide, que ce soit par la parole ou par l'action. Ces gestes nobles resteront gravés dans ma mémoire. Aujourd'hui, j'ai hâte de poursuivre mes études en faculté de médecine, avec pour objectif ultime de servir mon pays. »

Pour rappel, Mohamed Laabidi avait lancé un appel au ministère de l'Éducation, à la Présidence du gouvernement et à la Présidence de la République, demandant une intervention urgente après avoir été surpris d'être orienté vers la filière archéologie à la faculté des Lettres et des Sciences humaines de Kairouan, un choix qu'il n'avait pas formulé dans sa liste de voeux universitaires.