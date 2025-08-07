Tunisie: Victime d'une erreur d'orientation, Mohamed Laabidi officiellement affecté à la faculté de médecine de Monastir

7 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le bachelier Mohamed Laabidi a été officiellement autorisé à intégrer la faculté de médecine de Monastir, suite à la correction d'une erreur d'orientation. Initialement, il avait été affecté à la filière archéologie à Kairouan, bien qu'il n'ait pas inclus ce choix dans sa liste de voeux, et ce malgré une moyenne exceptionnelle de 18/20 au baccalauréat 2025.

Dans une publication sur sa page Facebook hier, Mohamed Laabidi a exprimé sa gratitude :

« Je tiens à exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'attention et la réaction positive qu'il a manifestées concernant ma situation. Je témoigne également de ma profonde reconnaissance à tous les cadres et responsables du ministère qui ont suivi mon dossier et ont contribué à corriger mon orientation.

Je n'oublie pas de remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui ont exprimé leur aide, que ce soit par la parole ou par l'action. Ces gestes nobles resteront gravés dans ma mémoire. Aujourd'hui, j'ai hâte de poursuivre mes études en faculté de médecine, avec pour objectif ultime de servir mon pays. »

Pour rappel, Mohamed Laabidi avait lancé un appel au ministère de l'Éducation, à la Présidence du gouvernement et à la Présidence de la République, demandant une intervention urgente après avoir été surpris d'être orienté vers la filière archéologie à la faculté des Lettres et des Sciences humaines de Kairouan, un choix qu'il n'avait pas formulé dans sa liste de voeux universitaires.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.