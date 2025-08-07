Tunisie: Le prix de l'or s'envole - 4 500 dinars pour 15 grammes de bijoux

Hatem Ben Youssef, président de la Chambre nationale des bijoutiers, a confirmé ce jeudi 7 août 2025 que le marché de l'or en Tunisie connaît une récession sans précédent. Il attribue cette situation à la détérioration du pouvoir d'achat des citoyens tunisiens, conséquence de la flambée des prix.

Dans une déclaration à l'émission « Expresso », Ben Youssef a expliqué que la demande pour l'or, de la mi-juillet à août, se limite principalement aux Tunisiens résidant à l'étranger. Ces derniers sont actuellement les seuls à dynamiser le marché, alors que les Tunisiens sur place montrent un désintérêt marqué pour l'achat de bijoux.

L'invité de l'émission a souligné que les prix de l'or ont enregistré une augmentation significative au niveau mondial, ce qui a eu un impact direct sur le marché local, où le prix du gramme d'or a dépassé les 300 dinars. Il a donné l'exemple d'un bijou de 15 grammes dont la valeur atteint environ 4 500 dinars, tandis qu'une bague de fiançailles de deux grammes est estimée à 900 dinars.

Malgré cette cherté, le président de la Chambre estime que le prix de l'or reste moins élevé comparé aux autres dépenses liées au mariage. Il insiste sur le fait que le plus grand obstacle est actuellement le faible pouvoir d'achat, et non les prix en soi.

Dans un contexte similaire, Hatem Ben Youssef a appelé à la réouverture du Bureau de Garantie (Dar Et-taba'), soulignant son rôle crucial dans la lutte contre le secteur informel, la protection des consommateurs contre la fraude, et l'augmentation des revenus de l'Etat.