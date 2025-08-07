Tunisie: JCC 2025-courts-métrages - L'appel aux candidatures est lancé !

Le comité directeur de la 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), qui se tiendra du 13 au 20 décembre 2025, a annoncé l'ouverture des candidatures pour la compétition officielle des courts-métrages.

Dans un communiqué publié hier soir sur la page officielle du festival, l'appel à candidatures a été lancé, précisant que la date limite pour soumettre les films est fixée au 30 septembre 2025. Les inscriptions doivent se faire via le site officiel des JCC.

Le comité avait déjà annoncé fin juillet l'ouverture des candidatures pour la compétition officielle des longs-métrages, dont la date limite est le 15 septembre 2025.

Toutes les inscriptions pour les différentes compétitions de cette édition doivent être soumises exclusivement sur le site dédié du festival : https://inscription.jcctunisie.org.

Il a également été annoncé précédemment que cette édition des JCC rendra hommage au compositeur, dramaturge, acteur et journaliste libanais Ziad Rahbani, décédé le 26 juillet 2025. Une sélection de films auxquels il a participé sera projetée, et des activités spéciales seront organisées pour mettre en lumière sa carrière.