Algérie: Ouverture des inscriptions au concours de formation paramédicale à partir de jeudi

Les inscriptions pour participer au concours sur épreuves pour l'accès à la formation paramédicale au grade d'aides-soignants de la santé publique, débuteront à partir de jeudi, indique mercredi un communiqué du ministère de la Santé.

"En application des instructions du ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, la direction de la formation au ministère annonce l'ouverture des inscriptions au concours sur épreuves pour l'accès à la formation paramédicale au titre de l'année 2025, pour le grade d'aides-soignants de la santé publique, destinés à exercer au niveau des services des urgences médico-chirurgicales", précise la même source.

Cette formation s'adresse aux candidats ayant complété la 3ème année de l'enseignement secondaire (non titulaires du baccalauréat), toutes filières confondues", détaille le ministère.

Pour s'inscrire au concours, le ministère de la Santé met à la disposition la plateforme numérique accessible via le lien suivant: https://formation.sante.gov.dz/, à partir du jeudi 7 août à 9h00. La clôture des inscriptions est fixée au 28 août 2025 à 16h00.

L'examen des dossiers sera assuré par la commission technique entre le 31 août et le 4 septembre 2025. Les candidats admis pourront retirer leurs convocations de participation au concours les 7 et 8 septembre, note le communiqué.

Concernant les recours liés aux dossiers rejetés, ils pourront être déposés entre le 9 et le 11 septembre. Ces recours seront examinés immédiatement après leur dépôt, par les commissions techniques compétentes, et les résultats seront annoncés le dimanche 13 septembre sur la plateforme numérique.

La date du concours est fixée au 20 septembre 2025, a rappelé le ministère de la Santé.