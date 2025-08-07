Sénégal: Dakar et Ankara signent des accords dans plusieurs secteurs stratégiques

Ankara, 7 août (APS) - Le Sénégal et la Turquie ont signé, jeudi, à Ankara, plusieurs accords dans des domaines dits stratégiques tels que l'énergie, l'agriculture et l'industrie, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

Les conventions portant sur lesdits accords ont été paraphées dans le cadre de la visite officielle de cinq jours que le Premier ministre Ousmane Sonko effectue en Turquie sur invitation du président Recep Tayyip Erdogan.

Le chef du gouvernement sénégalais était arrivé mercredi à Ankara, en compagnie de plusieurs personnalités, dont les ministres de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, celui de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, et leur collègue chargé des Forces armées, Birame Diop, prennent également part à la visite.

Plusieurs accords bilatéraux ont été signés entre les membres du gouvernement sénégalais et leurs homologues turcs.