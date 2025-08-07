Maroc: 16ème Salon du cheval d'El Jadida - Un cycle de conférences dédié au bien-être du cheval et au patrimoine équestre

7 Août 2025
Libération (Casablanca)

La 16ème édition du Salon du cheval d'El Jadida, qui se tiendra du 30 septembre au 5 octobre prochains, consacrera une série de conférences au bien-être équin et au patrimoine lié à la tradition équestre.

"Fidèle à sa vocation de plateforme de réflexion et de transmission, le Salon du cheval d'El Jadida consacre, lors de sa 16ème édition, qui se tiendra du 30 septembre au 5 octobre 2025, un cycle de conférences réunissant chercheurs, experts, historiens et acteurs de terrain autour d'un sujet pertinent : Le bien-être du cheval, trait d'union entre les pratiques équestres", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Prévu pour le vendredi 3 octobre, ce cycle de conférences s'articulera en deux sessions distinctes, animées par des intervenants nationaux et internationaux aux profils scientifiques, culturels et professionnels complémentaires, rapporte la MAP.

La première session sera marquée par les interventions de M. Jean-Louis Gouraud, écrivain-voyageur et figure emblématique du monde équestre, Mme Léa Lansade, spécialiste de l'éthologie équine à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE France), M. Mohammed Hassan Lamrini, vétérinaire à la Société protectrice des animaux et de la nature (SPANA de Marrakech), ainsi que M. Hafid Mokadem, historien à la Direction de l'histoire militaire, précise la même source.

La seconde session, à dominante culturelle, verra la participation de M. Lahcen El Gazouini, de la Direction de l'histoire militaire, Mme Nafissa Dahbi de l'Université Ibn Tofaïl, et M. Abdelillah Lamdaber, spécialiste des éditions critiques des manuscrits arabes à la bibliothèque Hassanite.

Ce rendez-vous intellectuel mettra en lumière la richesse des regards portés sur le cheval, considéré à la fois comme objet de passion, source de savoir et reflet des pratiques humaines à travers les époques.

