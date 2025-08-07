Togo: Les exportations textile en hausse

7 Août 2025
Togonews (Lomé)

Les exportations de produits textiles du Togo ont connu une forte progression, enregistrant une hausse de plus de 30 %, rapporte Le Messager dans son édition de jeudi.

Cette performance s'explique notamment par l'installation de plusieurs usines sur un parc industriel situé non loin de Lomé.

Ces unités de production, tournées vers l'exportation, fabriquent localement une large gamme de vêtements, dont des T-shirts, robes et jeans destinés aux marchés internationaux.

Le dynamisme de ce secteur s'inscrit dans une stratégie plus large de développement industriel mise en œuvre par les autorités togolaises, avec pour objectif de stimuler la création d'emplois, renforcer les capacités de production locale et diversifier les sources de revenus à l'export.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.