Sénégal: Diambars - Sidi Barhama Ndiaye (15 ans) devrait s'engager avec Liverpool

Un autre sénégalais serait sur le point de fouler la pelouse du mythique stade d'Anfield après Sadio Mané; El Hadj Diouf ou encore Salif Diao. À en croire les informations du journaliste Ben Bocsak, Sidi Barhama Ndiaye, jeune ailier de Diambars âgé de 15 ans, est actuellement en phase de tests avec Liverpool et s'est déjà entraîné à de nombreuses reprises avec l'équipe professionnelle sous la supervision d'Arne Slot. Il est également auteur d'une passe décisive avec l'équipe U18 des Reds lors d'un match amical, selon la même source.

Un ailier explosif façonné à Diambars

Formé à l'académie de Diambars, Barhama a très tôt été surclassé. C'est un ailier moderne, très rapide et doté d'une bonne palette technique, ce qui lui permet d'éliminer assez facilement ses adversaires. Le public sénégalais l'a découvert lors de la dernière Coupe d'Afrique U17 qui s'est tenue au Maroc. Malgré son immense talent, il manque encore de justesse dans la finition. C'était d'ailleurs son principal défaut lors de cette CAN. Mais il est encore très jeune et a une grosse marge de progression.

Un jackpot pour l'académie mbouroise

Sidi Barhama Ndiaye devrait signer son contrat et devenir officiellement un joueur de Liverpool à ses 18 ans. L'académie de Diambars devrait toucher un beau pactole : certains parlent d'un million de livres sterling, soit environ sept cent cinquante et un millions trois cent quatre-vingt-quinze mille cinq cents francs CFA (751.395.500 FCFA).