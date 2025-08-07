Sénégal: Rufisque - Un jeune footballeur échappe à un réseau d'escroquerie de QNET

Une affaire d'escroquerie et de séquestration vient d'être mise au jour à Rufisque, jetant une nouvelle fois la lumière sur les pratiques douteuses de l'entreprise de marketing de réseau QNET. Le Commissariat central a procédé, le 4 août 2025, à l'interpellation de deux individus de nationalité étrangère pour association de malfaiteurs et escroquerie. Ils sont accusés d'avoir attiré un jeune footballeur de Cotonou sous de fausses promesses avant de le retenir contre son gré.

L'affaire a commencé par l'appel alarmant d'une mère, résidant au Bénin. Sans nouvelles de son fils, censé avoir signé un contrat professionnel avec le Teungueth FC de Rufisque, elle a signalé sa disparition. L'enquête a pris un tournant décisif lorsque le jeune homme, profitant d'un moment d'inattention de ses geôliers, a réussi à envoyer sa géolocalisation à sa famille.

Grâce à cet indice crucial, la police a pu localiser et faire une descente dans un domicile du quartier de Niacoulrab. Le jeune homme y a été retrouvé sain et sauf, et deux individus, se présentant comme des responsables de QNET, ont été interpellés sur les lieux.

Lors de son audition, la victime a révélé le mode opératoire de l'escroquerie. Il avait été contacté sur Facebook par l'un des suspects qui lui avait promis un contrat dans un club de football professionnel. Pour « valider » l'offre, il avait versé 500 000 FCFA à son contact via MTN, avant de faire le voyage en bus de Cotonou à Dakar. À son arrivée, la supercherie a éclaté : on lui a annoncé qu'il était en fait recruté par QNET et que son argent avait été transféré sur un compte virtuel de l'entreprise. Retenu dans la maison, il lui était interdit de communiquer avec l'extérieur.

Les deux mis en cause sont actuellement en garde à vue, et l'enquête se poursuit pour déterminer l'ampleur du réseau et identifier d'éventuelles autres victimes. Cet événement souligne une fois de plus les risques liés aux promesses d'emploi non vérifiées, en particulier pour les jeunes rêvant d'une carrière sportive à l'étranger.