Sénégal: Afrobasket masculin 2025 - Tacko Fall et Youssou Ndoye forfaits

Alors qu'ils étaient sur la liste du coach Desagana Diop pour disputer l'Afrobasket qui se tiendra du 12 au 24 août 2025 en Angola, les Lions rallieront Luanda sans deux de leurs pivots qui sont déclarés forfaits pour le tournoi. En effet, Tacko Fall et Youssou Ndoye seront absents pour cause de blessure. Une grosse perte pour le Sénégal qui devra faire seulement avec Ibou Dianko Badji et Gora Camara pour assurer leur secteur intérieur, à moins que le coach décide d'appeler en renfort un pivot.

Tacko Fall était la grande surprise de la liste. Les Sénégalais pensaient qu'ils pourraient enfin compter sur leur colosse de 2,29m une « blessure au genou » est passée par là.

Youssou Ndoye aussi a déclaré forfait à cause d'une blessure. Depuis la retraite de Gorgui Sy Dieng, il avait pris le relais et assuré au poste en sélection.

Il ne reste plus que deux options disponibles pour le coach Desagana : le pivot du Wisconsin Herd (G-League) Ibou Dianko Badji et Gora Camara de Dole Basket Rimini (Italie). Il faut toutefois préciser que le premier s'était blessé lors de la rencontre entre le Sénégal et la Pologne lors du récent tournoi de Trentino en Italie.

Desagana Diop cherchera probablement d'autres options pour renforcer son équipe.