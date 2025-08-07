Sénégal: Afrobasket 2025 - Le président de la FSB salue la bonne préparation des Lions

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de basket (FSB), Babacar Ndiaye, a assuré, jeudi, que l'équipe nationale de basket du Sénégal avait, en direction de l'Afrobasket prévu en Angola à partir de mardi, effectué l'une de leur meilleure préparation de ces dix dernières années.

"Je voudrais témoigner devant la presse et tout le monde que l'Etat du Sénégal a fait tout ce qui dépendait de lui. Je suis président de la Fédération sénégalaise de basketball depuis 10 ans, c'est une des meilleures préparations, sinon la meilleure préparation des Lions", a-t-il dit.

L'équipe nationale masculine de basket du Sénégal, en partance pour l'Afrobasket 2025 prévu en Angola du 12 au 24 août, a reçu, jeudi, le drapeau national des mains de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye.

En présence de son collègue chargé des Transports et des Infrastructures, Yankhoba Diémé, la ministre en charge des Sports a remis le drapeau national au capitaine de l'équipe nationale masculine de basket, Brancou Badio.

"Tout le programme qui a été conçu par l'encadrement technique a été budgétisé. L'équipe a eu à jouer quatre matchs amicaux internationaux avec des équipes de niveau international", a rappelé le président de la FSB.

Il a en même temps fait savoir que les Lions allaient livrer, vendredi à Luanda, la capitale de l'Angola, hôte de la compétition, un dernier match amical avec Madagascar. Les Lions promettent, par la voix de leur capitaine Brancou Badio, de défendre avec fierté les couleurs nationales lors de cette compétition de l'Afrobasket.

Intervenant au nom de sa collègue des Sports, Yancouba Dième a évoqué "le passé glorieux du basketball masculin sénégalais" auréolé jusque-là de cinq titres continentaux, d'une participation à la Coupe du monde et à trois Jeux olympiques.

" Ces différentes performantes nous amènent à croire fermement que nos vaillants Lions vont hisser le basketball sénégalais au sommet de l'élite africaine. Pour y arriver, il faut vous armer de courage, de détermination, d'un esprit de fair-play et surtout d'un mental qui vous permettra de vous adapter à toutes les situations. Le talent est déjà là", a-t-il poursuivi.

Il a martelé qu'avec le parcours des éliminatoires marqué par six victoires en autant de sorties, les Lions étaient en mesure de " dompter" n'importe quelle équipe adverse. " Domptez en restant indomptables. Alors, continuez à préserver cette même ligne, cette même rage qui nous mèneront sans nul doute sur le toit du basketball continental", a-t-il demandé aux Lions.

Les Lions reviennent d'une tournée de préparation en Europe, notamment en Espagne, en France et en Italie. Les protégés de Ngagne Desagana Diop ont disputé quatre rencontres. Ils ont battu la Côte d'Ivoire et la Pologne, avant de s'incliner devant la France et l'Italie.

Brancou Badji et ses partenaires vont rejoindre, vendredi, Luanda, pour la dernière phase de leur préparation. Les deux pivots Tacko Fall et Youssoupha Ndoye n'ont pas participé à la préparation des Lions.

Les basketteurs sénégalais sont en quête d'un nouveau sacre continental depuis leur dernier titre gagné en 1997 à domicile. Ils ont dominé les éliminatoires de l'Afrobasket dans leur poule, en réalisant un parcours sans faute de six victoires en autant de sorties.

Le Sénégal est logé dans le groupe D de l'Afrobasket en compagnie de l'Égypte, du Mali et de l'Ouganda.

Voici la liste des 15 joueurs sélectionnés :

Brancou Badio, Karim Mané, Jean Jacques Boissy, Babacar Sané, Makhtar Guèye, Pape M. Diop, Ibrahima F. Faye, Amar Sylla, Ousmane Ndiaye, Gora Camara, Ibou B. Badji, Tacko Fall, Youssou Ndoye, Kara Sène, Max Ndiaye.