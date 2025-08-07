Sénégal: Kaffrine - Une dizaine de professionnels des médias formés à l'intelligence artificielle et à la prise de parole en public

7 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Une dizaine de journalistes et de techniciens des médias ont reçu leurs attestations après une formation de deux jours en intelligence artificielle, prise de parole en public, développement personnel et leadership "For life" à Kaffrine (centre), a constaté l'APS.

Cette formation effectuée mardi et mercredi est une initiative de l'Union régionale des radios communautaires de Kaffrine (URACK), en collaboration avec le cabinet "Wallu Xaleyi" de l'expert en protection des enfants, Babacar Senghor.

"Cette formation permet aux journalistes et techniciens des médias d'être plus performants et efficaces dans leur travail, surtout avec l'utilisation de l'intelligence artificielle", a indiqué Ali Sidi Faye, secrétaire général de l'URACK.

La cérémonie de remise des attestations, au terme de cette session de formation, a été présidée par le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaffrine, Moustapha Diop, en présence du président du tribunal de grande instance de Kaffrine, Samba Sèye, entre autres personnalités.

Les différents bénéficiaires ont magnifié cette initiative.

