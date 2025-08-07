Sénégal: Les Lions, en partance pour l'Afrobasket, ont reçu le drapeau national

Dakar — L'équipe nationale masculine de basket du Sénégal, en partance pour l'Afrobasket 2025 prévu en Angola du 12 au 24 août, a reçu, jeudi, le drapeau national des mains de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye.

En présence de son collègue chargé des Transports et des Infrastructures, Yankhoba Diémé, la ministre en charge des Sports a remis le drapeau national au capitaine de l'équipe nationale masculine de basket, Brancou Badio.

Le président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSB), Maître Babacar Ndiaye, a assisté à cette cérémonie, en même temps que des membres du cabinet de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

Les Lions reviennent d'une tournée de préparation en Europe, notamment en Espagne, en France et en Italie. Les protégés de Ngagne Desagana Diop ont disputé quatre rencontres. Ils ont battu la Côte d'Ivoire et la Pologne, avant de s'incliner devant la France et l'Italie.

Brancou Badji et ses partenaires vont rejoindre, vendredi, Luanda, pour la dernière phase de leur préparation. Dans la capitale angolaise, les Lions vont disputer une dernière rencontre face à Madagascar. Les deux pivots Tacko Fall et Youssoupha Ndoye n'ont pas participé à la préparation des Lions.

Les basketteurs sénégalais sont en quête d'un nouveau sacre continental, depuis leur dernier titre gagné en 1997 à domicile. Ils ont dominé les éliminatoires de l'Afrobasket dans leur poule, en réalisant un parcours sans faute avec six victoires en autant de sorties. Le Sénégal est logé dans le groupe D de l'Afrobasket en compagnie de l'Égypte, du Mali et de l'Ouganda.

Voici la liste des 15 joueurs sélectionnés :

Brancou Badio, Karim Mané, Jean-Jacques Boissy, Babacar Sané, Makhtar Guèye, Pape M. Diop, Ibrahima F. Faye, Amar Sylla, Ousmane Ndiaye, Gora Camara, Ibou B. Badji, Tacko Fall, Youssou Ndoye, Kara Sène, Max Ndiaye.