Sénégal: Un club paix et citoyenneté créé à l'université Assane-Seck pour apaiser l'espace universitaire

Ziguinchor — Un club paix et citoyenneté a été créé, jeudi, à l'université Assane-Seck de Ziguinchor (UASZ), dans le but de contribuer à l'apaisement de l'espace universitaire.

C'est une initiative de plusieurs organisations de la société civile, dont l'organisation Démocratie, droits humains et développement, et le Groupe de recherche et d'appui au développement et à la démocratie.

Le club paix et citoyenneté a été créé aussi pour la mise en œuvre du projet "Saxal jàmm" (Sauvegarde de la paix), que déroulent ces organisations avec le soutien de l'Union européenne.

"Ce club se veut un espace d'échange et d'animation, de promotion de la paix, du respect et de la responsabilité citoyenne. Il va organiser des activités de sensibilisation et jouer un rôle d'alerte et de prévention des tensions dans l'espace universitaire", a expliqué le coordonnateur du programme "Saxal jàmm", Cheikh Tidiane Cissé, en présence d'étudiants de l'UASZ, de responsables académiques et de représentants des forces de défense et de sécurité.

"Des manifestations violentes ont éclaté dans les grandes universités du pays, à Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor notamment", a rappelé M. Cissé, affirmant que le club paix et sécurité va aider à prévenir les heurts de cette nature.

Ces manifestations découlent souvent des revendications des étudiants et compromettent la stabilité des campus universitaires, a-t-il fait observer.

Pour les prévenir, "le projet 'Saxal jàmm' entend agir en amont, en promouvant la compréhension mutuelle entre les acteurs de la vie universitaire", a dit Cheikh Tidiane Cissé.

Il juge "urgent de mettre en place des mécanismes de communication directe, capables d'anticiper les crises et de désamorcer les conflits".

"Cette initiative est la preuve de l'engagement et de la volonté des étudiants et des membres de la société civile de créer un espace de dialogue, de partage et de promotion de la paix dans l'espace universitaire", a témoigné Alsény Bangoura, l'adjoint du gouverneur de Ziguinchor chargé des questions de développement de la région.