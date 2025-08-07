Sénégal: La SN HLM et la BIS nouent un partenariat pour faciliter l'accès au logement

Dakar — La Société nationale des habitations à loyer modéré (SN HLM) et la Banque islamique du Sénégal (BIS) ont signé une convention de partenariat, jeudi, à Dakar, pour faciliter l'accès des Sénégalais à la propriété immobilière et la mise en oeuvre d'un programme de construction de 400 logements à Bambilor (ouest).

"L'ambition qui nous anime est claire : offrir à chaque Sénégalais, qu'il soit dans l'économie formelle ou le secteur informel, qu'il réside au Sénégal ou à l'étranger, la possibilité d'accéder à la propriété immobilière", a expliqué Bassirou Kébé, le directeur général de la SN HLM.

La signature de cette convention de partenariat est une étape "décisive" de la mise en oeuvre du programme de construction de 400 logements à Bambilor, dont le démarrage est "imminent", a-t-il assuré.

"La SN HLM, depuis sa création, a toujours été investie de la mission de mettre en oeuvre la politique nationale de logement social, en totale cohérence avec l'agenda 'Sénégal 2050"', a souligné M. Kébé.

Dans son plan stratégique de développement 2025-2029, la Société nationale des habitations à loyer modéré s'est fixé l'objectif de redevenir un "bailleur social leader" en matière de logement, selon son directeur général.

"La SN HLM veut contribuer à la résorption du déficit de logements au Sénégal, par la réalisation de 25 729 habitations, à l'horizon de 2029", a promis Bassirou Kébé.

Bassirou Kébé, le directeur général de la SN HLM

Pour ce faire, cette société nationale s'est attelée à la mobilisation de "ressources propres" et a entamé des "démarches innovantes", a-t-il dit.

"La signature de cette convention témoigne de notre détermination à rompre définitivement avec les pratiques obsolètes en matière de pilotage de projets, à gagner de nouveau la confiance des Sénégalais et à concrétiser la renaissance de notre institution", a ajouté M. Kébé.

La BIS contribue au financement du programme de 400 logements à Bambilor.

C'est une nouvelle étape de la collaboration qu'entretiennent la SN HLM et la Banque islamique du Sénégal depuis presque treize ans, selon leurs directeurs généraux.

"La réflexion stratégique autour du partenariat actuel a été amorcée lors de notre rencontre du 20 février 2025. Ce moment d'échanges a été déterminant dans un contexte où le besoin de logements accessibles est plus que jamais d'actualité", a dit Aminata Faye Seck, la directrice générale de la BIS.

Aminata Faye Seck, la directrice générale de la BIS

Les Sénégalais peuvent bénéficier des services offerts par la Banque islamique du Sénégal et la SN HLM en vue de l'accès au logement, qu'ils travaillent pour le secteur public ou le secteur privé, qu'ils résident au Sénégal ou à l'étranger, a confirmé Mme Seck à la suite de Bassirou Kébé.

Ils peuvent aussi bénéficier de ces services s'ils sont membres d'une coopérative d'habitat, a-t-elle ajouté.

"Cette démarche inclusive témoigne de notre volonté conjointe de répondre aux aspirations légitimes de toutes les couches sociales", a poursuivi Aminata Faye Seck.

La SN HLM et la BIS s'apprêtent à mettre en oeuvre un programme de construction de 532 logements, après celui des 400 logements prévu à Bambilor, selon la directrice générale de la Banque islamique du Sénégal.

"À travers ce partenariat, notre banque s'engage à recourir à des solutions de financement souples et accessibles, à accompagner les futurs acquéreurs vers la propriété immobilière", a-t-elle assuré.