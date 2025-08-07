Maroc: Fès s'apprête à vibrer au rythme du Festival de la culture soufie et des sagesses du monde

La 17ème édition du Festival de Fès de la culture soufie et des sagesses du monde aura lieu du 18 au 25 octobre prochain, sous le thème "Vivre poétiquement, art et spiritualité".

Initiée par l'association du Festival de Fès de la culture soufie, cette manifestation culturelle, qui sera tenue sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, vise à faire découvrir ou redécouvrir aux Marocains une culture qui est la leur et leur offrir l'accès à cette richesse artistique, intellectuelle et spirituelle.

Cette édition, à l'instar des éditions précédentes, propose une programmation riche et diversifiée alliant concerts spirituels, conférences, tables rondes, ateliers et expositions, réunissant des artistes, penseurs et chercheurs venus du Maroc et d'ailleurs.

Au programme de cette édition, des tables rondes et conférences, couvrant divers thèmes relatifs à la spiritualité et à la culture soufie. Organisées dans divers lieux emblématiques de Fès, ces rencontres invitent à une réflexion approfondie sur les liens entre soufisme, spiritualité, écologie et culture.

La scène de Bab Makina accueillera, tout au long du Festival de Fès de la culture soufie, une série de concerts et rituels spirituels mettant en lumière la richesse et la diversité des traditions soufies à travers le monde.

L'ouverture, prévue le 18 octobre, réunira Senny Camara (Sénégal) et Enris Qinami (Albanie), suivis du concert "Présence" porté par Noureddine Tahiri et Curro Piñana (Maroc/Espagne). Chaque soirée proposera ensuite une immersion unique dans une confrérie ou une tradition musicale, allant du Qawwali indien et de la Tariqa Charaqawiya (19 octobre), à la Tariqa Qadiriya (20 octobre), puis Wazzaniya (21 octobre), Sqaliya (23 octobre) et enfin un hommage aux maîtres andalous avec Marouane Hajji (22 octobre).

Le programme musical s'achèvera le 24 octobre avec les "Chants spirituels de Grenade" (Espagne), avant une soirée de clôture, le 25 octobre, consacrée à une création originale intitulée La passion d'El Harraq, en hommage à l'un des grands poètes mystiques du soufisme.

Le Festival de Fès de la culture soufie mettra par ailleurs à l'honneur les arts visuels et l'expression poétique à travers une programmation dédiée à la dimension sensible et patrimoniale du soufisme. Deux expositions inviteront ainsi, le public à un voyage immersif dans l'univers spirituel soufi, le vernissage de "Pèlerinages" de Manoël Pénicaud, prévu le 19 octobre au Foundouk, et l'exposition "Mourabit", présentée dès le 20 octobre à l'Hôtel Marriott.

Parallèlement, plusieurs soirées poétiques viendront célébrer la richesse du patrimoine musical et spirituel. Le 22 octobre, Dar Adiyel accueillera un concert de poésie musicale avec Françoise Atlan et Ahmed Saber, suivi d'un hommage aux grands maîtres de la musique andalouse. Le 23 octobre, un récital de chants spirituels siciliens réunira Palerme et Fès dans un dialogue artistique unique, avant de laisser place, le 24 octobre, à une soirée consacrée à la poésie et à la musique du Sud marocain.

Atelier

L'Institut Cervantès de Tanger organise, le 16 septembre, un atelier artistique intitulé "Maisons en papier", destiné aux enfants de 6 à 11 ans.

Cet atelier sera l'occasion pour les enfants de construire leur maison de rêve sur une fresque collective, en ajoutant des chemins et beaucoup d'étoiles dans le ciel.

Danse

Le Théâtre Riad Sultan à Tanger a clôturé, récemment, sa programmation du mois de juillet avec une magnifique performance de la danseuse de flamenco espagnole Carmen Beltrán.

Grâce à une performance puissante, émouvante et authentique, le public a été emporté par des rythmes de flamenco et des mouvements expressifs, lors d'une soirée somptueuse célébrant la richesse culturelle et la magie de l'art.

Podcast

Le Centre culturel Iklyle de Tétouan organise, le 9 août, un atelier de podcast, destiné aux enfants de 7 à 14 ans.

Cet atelier propose une introduction aux différentes étapes de la création d'un podcast, allant de la conception à la diffusion. Il permettra aux participants d'acquérir des compétences en enregistrement, montage, narration et en animation.