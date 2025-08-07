Maroc: Régimes de retraite - 66,8 MMDH de cotisations collectées en 2024

Les régimes de retraite marocains ont collecté 66,8 milliards de dirhams (MMDH) en cotisations au titre de l'année 2024, soit une hausse de 8,9% par rapport à 2023, selon le 12ᵉ rapport annuel sur la stabilité financière.

Les prestations servies ont progressé de 5,8% pour atteindre 71,1 MMDH et les réserves constituées par ces régimes ont augmenté de 4,6%, se situant à près de 327 MMDH, ressort-il du rapport publié par Bank Al-Maghrib (BAM), l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Dans le détail, la Caisse marocaine des retraites - Régime des pensions civiles (CMR-RPC) a vu ses cotisations augmenter de 10,6%, en lien avec la première tranche d'augmentation salariale issue du dialogue social d'avril 2024, rapporte la MAP.

Toutefois, ce régime enregistre un déficit technique de 7,2 MMDH malgré une amélioration par rapport à l'année précédente.

Pour sa part, le Régime collectif d'allocation de retraite Régime général (RCAR-RG) a également connu une hausse notable de cotisations (+6,9%), mais affiche toujours un déficit technique.

Parallèlement, la branche long terme de la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) a enregistré en 2024 un excédent global de 4 MMDH, en hausse de 273 millions de dirhams par rapport à l'année précédente.

Cette évolution, s'explique principalement par la progression des cotisations collectées qui ont atteint 19,3 MMDH, en hausse de 6,7% par rapport à 2023.

Concernant les cotisations de la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR), elles ont progressé de 8,8% à 12 MMDH, avec un excédent technique qui devrait se maintenir sur l'horizon des projections.