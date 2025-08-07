Maroc: Mohamed El Khalil Binebine parmi les finishers du Norseman Xtreme Triathlon 2025

Le triathlète marocain Mohamed El Khalil Binebine a pris part, récemment, à la 22ᵉ édition du Zalaris Norseman Xtreme Triathlon, organisée dans la région d'Eidfjord, en Norvège. Nous ne courons pas seulement pour finir, mais pour grandir, dixit l'athlète Binebine

Créée en 2003 et réputée pour son format exigeant et ses conditions climatiques imprévisibles, cette épreuve de triathlon longue distance est aujourd'hui intégrée au Championnat du Monde XTRI.

L'édition 2025 a attiré plus de 6.000 candidats issus d'environ 100 pays, pour seulement 276 places attribuées sur tirage au sort ou par classement.

Le parcours comprenait 3,8 kilomètres de natation dans les eaux froides du fjord d'Eidfjord, 180 kilomètres de cyclisme avec un fort dénivelé à travers le plateau de Hardangervidda, puis un marathon de 42,2 kilomètres se concluant par l'ascension du mont Gaustatoppen (1 880 m), pour un dénivelé positif total supérieur à 5 000 mètres.

Sélectionné parmi les 276 athlètes autorisés à prendre le départ, Mohamed El Khalil Binebine était le seul participant de nationalité marocaine. Il a bouclé l'épreuve en 14 heures, 57 minutes et 35 secondes, ce qui lui a permis de décrocher le "black shirt", remis aux 160 premiers concurrents ayant terminé l'intégralité du parcours dans les délais impartis.

Cette performance, réalisée dans des conditions météorologiques exigeantes avec une température moyenne de l'air avoisinant 14°C en matinée, et une eau estimée à environ 12°C au moment du départ reflète sa préparation rigoureuse et son engagement dans les disciplines d'endurance longue distance.

"Pouvoir vivre cette expérience tout en portant les couleurs du Maroc fut un honneur profond", a déclaré le Marocain à l'issue de la course, ajoutant que "nous ne courons pas seulement pour finir, mais pour grandir".

L'épreuve a été remportée par le Norvégien Kristian Grue en 9 heures, 45 minutes et 20 secondes, signant la troisième meilleure performance de l'histoire du Norseman. Chez les femmes, l'Allemande Julia Skala a établi un nouveau record féminin avec un temps de 11 heures, 00 minute et 23 secondes, améliorant ainsi de seize minutes la précédente référence datant de 2018.