Maroc: Accidents de la circulation - 38 morts et 2.848 blessés en périmètre urbain durant la semaine dernière

Trente-huit personnes ont trouvé la mort et 2.848 autres ont été blessées, dont 115 grièvement, dans 2.136 accidents de circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 28 juillet dernier au 03 août courant, selon les statistiques de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Ces accidents sont principalement dus à l'inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l'excès de vitesse, à l'inadvertance des piétons, au non-respect de la distance de sécurité, au défaut de maîtrise des véhicules, au changement de direction sans usage de signal, au changement de direction non autorisé, au non-respect du stop, à la circulation en sens interdit, à la circulation sur la voie gauche, au non-respect du feu rouge, à la conduite en état d'ébriété et au dépassement défectueux, précise la DGSN dans un communiqué.

S'agissant du contrôle et de la répression des infractions en matière de circulation, les services de sûreté ont établi 43.372 contraventions et dressé 6.146 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet, alors que 37.226 amendes transactionnelles ont été acquittées pour un montant global de 7.862.150 dirhams, ajoute la même source, faisant savoir que 4.828 véhicules ont été mis en fourrière, tandis que 6.146 documents ont été retirés et 373 véhicules immobilisés.