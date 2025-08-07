Afrique de l'Ouest: Le Bénin obtient 33 milliards de FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA.

7 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Pour faire face à ses besoins budgétaires, le Bénin a obtenu ce jeudi 7 août 2025 auprès des investisseurs évoluant au niveau du marché financier de l'UEMOA, la somme de 33 milliards de FCFA au terme de son émission d'adjudication de bons du trésor de 91 jours.

La somme de 30 milliards de FCFA avait été mise en adjudication par l'émetteur. Les investisseurs ont fait des soumissions globales de 64,967 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 216,56%.

Le montant des soumissions retenu est de 33 milliards de FCFA et celui rejeté 31,967 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 50,80%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,20%.

Le Trésor Public béninois s'est engagé à rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 6 novembre 2025. Le paiement des intérêts se fera, par contre, d'avance et précompté sur la valeur nominale des bons.

