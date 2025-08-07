Afrique: CHAN 2025 - Une victoire qui fait du bien à la RDC face à la Zambie

La RDC s'est imposée ce jeudi 7 août au Nyayo National Stadium de Nairobi face à la Zambie (2-0). Les Congolais se relance après leur défaite contre le Kenya.

Les Léopards, doubles vainqueurs de la compétition (2009, 2016), n'avaient plus vraiment le droit à l'erreur après leur défaite contre le Kenya, pays hôte, lors de leur entrée dans la compétition. Malgré une nette domination en seconde période contre les Kenyans, le réalisme leur a cruellement fait défaut.

La RDC devait donc se remettre en cause après avoir gâché pas mal d'occasions. Face à la Zambie, en première période, les Congolais ont tiré six fois sans cadrer aucun ballon, alors que les Zambiens n'ont eu aucune occasion franche. A la mi-temps, les deux équipes sont donc rentrées aux vestiaires sans avoir marqué.

Dominatrice en attaque, la RDC a fini par ouvrir le score en seconde période. Ibrahim Matobo Mubalu s'est illustré à la 51e minute pour permettre aux Congolais de prendre les devants.

Les Chipolopolo, qui n'ont jamais été éliminés en phase de groupes, n'ont pas eu l'occasion de recoller au score. Malanga Horso Mwakua a doublé la mise pour les Congolais à la 71e minute après une contre-attaque et une passe décisive de Oscar Kabwit, attaquant du TP Mazembe. La RDC affrontera l'Angola le 14 août pour sa prochaine rencontre.