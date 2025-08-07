Tchad: Première comparution pour l'ancien Premier ministre Succès Masra dans l'affaire de Mandakao

7 Août 2025
Radio France Internationale
Par Nadia Ben Mahfoudh

Deuxième jour du procès de l'affaire de Mandakao à Ndjamena ce jeudi 7 août 2025, en présence cette fois de l'ancien Premier ministre et président des Transformateurs, Succès Masra. Plus de 70 inculpés de Mandakao comparaissent également devant la cour criminelle, délocalisée pour l'occasion à la Cour suprême. Succès Masra est en détention préventive depuis plus de deux mois.

Au Tchad, l'ancien Premier ministre, accusé d'avoir « diffusé des messages de nature raciste et xénophobe », « assassinat », ou encore « associations de malfaiteurs » lié au conflit intercommunautaire sanglant de Mandakao de mai dernier, a été introduit dans la salle d'audience peu après 11h, heure locale, soit environ deux heures après l'ouverture de la séance. Il était accompagné par plus d'une dizaine d'agents de la police judiciaire, en uniformes, armes à la main et aux visages cachés pour certains.

Un léger brouhaha suite à son entrée a interrompu l'audition en cours. Toutes les personnes présentes se sont retournées vers le fond de la salle pour le voir s'installer au milieu des autres co-accusés, qui se sont levés à son arrivée.

Contrairement aux autres inculpés vêtus de dossards orange, Succès Masra portait une tenue civile bleue et blanche, des lunettes de vue sur le nez. Souriant à son entrée, il a semblé amaigri, les cheveux et la barbe plus longs que d'ordinaire. Une source proche indique qu'il est « très fatigué » après plus de deux mois de détention.

Auditions en cours

Pour le moment, les auditions d'une trentaine de co-accusés continue. Ils sont entendus un à un depuis ce jeudi matin, et aucun ne reconnaît les faits qui leur sont reprochés. Ils nient tous avoir participé au massacre de Mandakao.

Selon ses avocats, Succès Masra devrait être entendu dans l'après-midi. Une fois que tous les co-accusés seront passés, ce sera autour du président des Transformateurs de se présenter à la barre.

