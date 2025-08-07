Ile Maurice: L'ACP Gangadin maintenu en détention

7 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Lors de sa comparution devant le tribunal de Port-Louis, ce jeudi 7 août, l'assistant commissaire de police (ACP) Dunraz Gangadin mis en cause dans le scandale du Reward Money, s'est vu refuser la libération sous caution. L'enquêtrice de la Financial Crimes Commission (FCC) y a objecté, avançant que plusieurs suspects doivent encore être entendus.

La magistrate Shaheen Inshirah Daureeawoo a conclu que l'enquête est toujours à un stade critique et que tout relâchement pourrait compromettre son bon déroulement. L'ACP Gangadin a donc été reconduit en cellule au Vacoas Detention Centre en attendant que sa motion de remise en liberté soit débattue de nouveau, le 14 août.

Dunraz Gangadin est soupçonné d'avoir facilité un transfert de Rs 76,8 millions depuis un compte au nom de l'ex-commissaire de police, Anil Kumar Dip, vers celui du sergent Yeshdeo Seeboruth.

Il lui est aussi reproché d'avoir détenu Rs 160,4 millions de Reward Money sur son compte personnel. Il a été interrogé à plusieurs reprises les 4, 5 et 6 août dans les locaux de la FCC.

Dans le même dossier, l'assistant superintendant de police, Faraaz Mooniaruth, a été libéré contre une caution de Rs 300 000 et une reconnaissance de dette de Rs 1 million. Quant au sergent Seeboruth, il a recouvré la liberté contre trois cautions de Rs 500 000 et une reconnaissance de dette de Rs 2 millions, avec des conditions strictes.

