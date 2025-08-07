Maroc: CIH Bank clôture son augmentation de capital réservée aux actionnaires et aux détenteurs de DPS

CIH Bank annonce avoir clôturé son augmentation de capital réservée aux actionnaires et aux détenteurs de droits préférentiels de souscription (DPS).

En effet, elle a porté sur l'émission de 4.108.341 actions nouvelles, correspondant à une augmentation de capital de 1.470.786.078 dirhams, indique un communiqué de la banque.

Le Conseil d'administration, réuni le 31 juillet 2025, a constaté la réalisation effective de cette opération dont la période de souscription s'est déroulée du 4 au 23 juillet 2025, conformément aux modalités prévues dans le prospectus visé par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) le 20 juin 2025 sous la référence VI/EM/024/2025, précise la même source.

Au terme de cette opération, les actionnaires et les détenteurs de DPS ont affirmé une forte adhésion avec plus de 16,1 millions d'actions souscrites, soit un taux de sursouscription de 3,9 fois et un montant global mobilisé de 5,756 milliards de dirhams (MMDH).

La souscription à titre irréductible représente 97,7% de l'opération, correspondant à 4.013.919 actions pour un montant de 1,437 MMDH, dont 83% réalisés via l'acquisition de DPS, illustrant l'engagement des investisseurs pour garantir l'attribution.

Par ailleurs, la souscription à titre réductible, représentant 2,3% de l'opération pour un montant de 33,8 millions de dirhams, a enregistré un engouement remarquable avec une demande s'élevant à 4,319 MMDH, soit une sursouscription de 127 fois.

Cette augmentation, a désormais permis au capital social de CIH Bank d'atteindre 3.560.562.400 dirhams, fait savoir le communiqué.