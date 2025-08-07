Ile Maurice: Vers un centre d'excellence au pays

7 Août 2025
L'Express (Port Louis)

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a rencontré ce jeudi 7 août le Professeur Subramoniam Muthiah Balaji, expert de renommée mondiale en chirurgie maxillo-faciale. En mission officielle à Maurice, le Pr. Balaji a présenté un projet ambitieux : la création d'un centre d'excellence dédié aux malformations faciales complexes.

Cette initiative prévoit une collaboration entre médecins mauriciens et spécialistes internationaux, avec un accent sur la formation continue et le transfert de compétences. Les discussions ont également porté sur la prévention des cancers oraux et gastro-intestinaux, avec un appel à une campagne nationale de sensibilisation.

