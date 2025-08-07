Ile Maurice: Arun et Amy, deux espoirs du trail mauricien

Chaque semaine, Laverite Zenes donne la parole à une jeunesse passionnée et engagée. Cette fois, nous rencontrons deux figures montantes de la course à pied à Maurice : Arun Ghunasham et Amy Catherine. Deux générations, une même passion, et un rêve partagé de performance.

Arun Ghunasham, 35 ans, est entraîneur sportif à Northlands Primary School depuis 2015. Spécialiste du demi-fond, il affiche un palmarès impressionnant : vainqueur du City Urban Trail 15 km Night Run et du Get Muddy Trail 8 km en 2015, podium à la KPMG Night Run en 2019, et médaillé en Thaïlande (Chiang Mai 10 km) la même année.

En 2016, il s'impose à Kuala Lumpur sur 7 km. Pour 2025, son objectif est clair : se distinguer au G Trail de Crève-Coeur. Admirateur de Kenenissa Bekele et Ajay Chuttoo, Arun prône une approche holistique : yoga, régime végétarien et discipline. Son rêve : intégrer l'élite mondiale et promouvoir la nutrition sportive.

Amy Catherine, 12 ans, est déjà une étoile montante du trail local. Victorieuse du Bagatelle Urban Trail, elle vise une qualification pour les Jeux de la CJSOI en 2025. Suivant les traces de son modèle Marie Perrier, elle s'entraîne avec rigueur tout en gardant l'équilibre avec ses études. Soutenue par sa famille et son club, Amy croit fermement en la persévérance. Son ambition : inspirer d'autres jeunes et briller dans l'univers du trail.

À travers leurs récits, Arun et Amy incarnent une jeunesse déterminée et inspirante. Leur passion pour la course ne se mesure pas qu'en kilomètres, mais en rêves concrets et en engagement sans faille.