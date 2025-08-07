Sénégal: Dakar abritera le Nexten Summit 2025, du 03 au 05 décembre

Conférence de presse du lancement de Nexten Summit 2025. Madou Sylla en compagnie de Adbel Moutthaleb Diouf, Aminata Diouf Sall et Maguette Mbow

Le Conseil exécutif de Nexten par la voix de son promoteur Madou Sylla, a tenu une conférence de presse ce jeudi 7 août 2025 à Dakar, dans le but de planter le décor des activités qui se tiendront durant trois jours, du 3 au 5 décembre prochain dans la capitale sénégalaise.

Encadré sur la table par Aminata Diouf Sall, Abdel Moutthaleb Diouf, et Maguette Mbow, tous membres du Conseil exécutif de Nexten, Madou Sylla était face aux médias ce jeudi 7 août, dans le cadre de la conférence de presse Nexten Summit 2025. Ce rendez-vous a été l'occasion pour le promoteur de présenter son projet aux Africains et aux Sénégalais en particulier.

Parler de Nexten, c'est parler « d'un tournant, un moment crucial pour le Sénégal. D'une opportunité pour redéfinir notre trajectoire », a lâché Madou Sylla dans son propos introductif, avant de préciser que Nexten est un mouvement mondial pour « accélérer l'innovation, démocratiser les opportunités, transformer les villes en moteurs de croissance inclusive, portée par la technologie ».

En effet, Nexten fait référence aux « 10 prochaines années, aux 10 prochaines villes » à travers le monde. L'événement se tiendra du 3 au 5 décembre 2025 à Dakar, sur le thème : « IA, Blockchain, Innovation et Inclusion Financière ».

Pour ce premier jet dans la capitale sénégalaise, plusieurs objectifs sont ciblés par l'initiateur du projet, à savoir : favoriser l'avancement technologique en Afrique et dans les marchés émergents, mettre en lumière les innovations façonnant l'avenir de l'IA et de la blockchain, permettre la création de partenariats stratégiques et d'opportunités d'investissement.

Il s'agit d'un programme qui devra accueillir 5000 participants, 70 sessions exclusives, plus de 200 intervenants mondiaux et 100 Startups innovants au tour des décideurs politiques, des leaders d'industrie, des innovateurs technologiques, investisseurs mondiaux et grandes entreprises multinationales.

Dans sa vision lointaine, au-delà de cet évènement annoncé, Nexten entend déployer des « kits d'outils IA et blockchain » en plus de mettre en place des « canaux d'investissement comme NexCF pour financer des projets concrets ».

Un programme de trois jours

Durant les trois jours du Nexten Summit 2025, ce sera aussi trois thématiques précises respectivement IA et Gouvernance ; Blockchain et Finance décentralisée, puis, Diaspora et Startups. A en croire Madou Sylla, cet événement sera d'une grande envergure puisqu'à travers la plateforme NexCF, 300 000 investisseurs ont été réunis.

Ces investisseurs « sont prêts à venir au Sénégal pour supporter les institutions publiques, le secteur privé et la prochaine génération des Startups », a affirmé monsieur Sylla, car le « Sénégal doit se lever, se réinventer et reprendre le contrôle de son destin économique ».

Considérant son initiative comme une urgence pour le pays, Madou Sylla n'a pas manqué de rappeler à la presse son rôle et son importance dans le processus de développement du Sénégal.