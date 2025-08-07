Ethiopie: Le pays et la Chine approfondissent leur partenariat au-delà du commerce - Le président Taye

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a déclaré que les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Chine devenaient plus efficaces, non seulement dans le domaine du commerce, mais aussi par le biais d'une collaboration sur la scène internationale.

La « 2025 Chinese Medical Volunteers' African Charity Mission and International Medical Volunteers' Campaign » a été lancée à l'hôpital général de la Route de la soie, à Addis-Abeba.

Le président Taye Atske Selassie, le ministre de la Santé, le Dr Mekdes Daba, et l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Cheng Hai, ont assisté à l'événement.

Il a été annoncé que divers services chirurgicaux majeurs seraient fournis, notamment la chirurgie cardiaque pédiatrique, la chirurgie de la cataracte, l'ophtalmologie, la gynécologie et la neurochirurgie.

En outre, des dépistages oculaires et cardiaques seront effectués dans une école publique et une école privée.

Des dépistages du cancer du col de l'utérus seront également proposés aux femmes âgées de 18 ans et plus.

Au cours de l'événement, Taye Atske Selassie a exprimé sa gratitude pour l'engagement des volontaires chinois.

Il s'est dit convaincu que de nombreux enfants et autres personnes ayant besoin d'une assistance médicale bénéficieraient de ces services.

Le président a également exhorté les volontaires à se concentrer sur le transfert de connaissances et de compétences pendant leur séjour.

Le président a rappelé que les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Chine deviennent plus productives sur la scène internationale, en plus de leurs liens commerciaux.

Le ministre de la santé, le Dr Mekdes Daba, a déclaré que le programme avec les médecins volontaires chinois reflète un partenariat de longue date, la camaraderie et l'esprit de progrès avec le peuple chinois.

Elle a déclaré que les soins de santé ne connaissent pas de frontières et qu'à cet égard, ce programme transmet un message fort à tous.

La ministre a déclaré que le volontariat est avant tout un mouvement fondé sur la compassion.

L'année dernière, l'initiative de volontariat estival en matière de santé a bénéficié à plus de 4 millions de personnes, a-t-elle rappelé.

Elle a également mentionné que le service volontaire d'été de cette année vise à atteindre 5 millions de personnes dans le besoin.

La ministre a exprimé sa gratitude aux médecins volontaires chinois pour leur participation à cette initiative de service de santé bénévole.

L'ambassadeur chinois Chen Hai, pour sa part, a déclaré que la Chine et l'Afrique sont de bons amis, partenaires et frères.

Il a noté que la coopération sanitaire entre la Chine et l'Afrique se renforce et que leur partenariat entre dans une nouvelle phase.

Il a souligné que leur collaboration en matière de santé se développe, porte ses fruits et donne des résultats.

L'ambassadeur a décrit les contributions des volontaires comme étant hautement professionnelles et bénéfiques pour le public, mettant en valeur l'esprit des médecins volontaires chinois.

Il a souligné que le programme est plus qu'un simple service médical, qu'il apporte des bénéfices tangibles en matière de santé et qu'il donnera un nouvel élan à la coopération médicale entre la Chine et l'Éthiopie.