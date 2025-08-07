Gabon: Sylvie Baïpo-Témon reçue à la présidence de la république gabonaise

Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce mercredi 6 août 2025 une audience à Madame Sylvie Baïpo-Témon, ministre des Affaires étrangères de la République Centrafricaine, envoyée spéciale du Président Faustin-Archange Touadéra.

Les échanges ont porté sur les enjeux d'intérêt commun et les dossiers régionaux, en particulier la tenue prochaine à Bangui de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, à laquelle le Chef de l'État est invité par son homologue centrafricain.

Cette rencontre a également permis de réaffirmer les liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre le Gabon et la République Centrafricaine.