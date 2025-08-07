Ghana: Deux ministres décédés dans un crash d'hélicoptère

7 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

Le pays a été frappé, ce 6 août, par une tragédie nationale avec le décès de huit personnalités dans un accident d'hélicoptère militaire survenu dans le district d'Adansi Akrofuom, dans la région d'Ashanti.

Parmi les victimes, se trouvaient deux ministres en exercice : le ministre de la Défense, Dr Edward Omane Boama, et le ministre de l'Environnement, Dr Ibrahim Murtala Mohammed.

Les six autres personnes décédées étaient des hauts fonctionnaires de l'État. L'hélicoptère impliqué, un Z-9 de l'armée de l'air ghanéenne, avait décollé d'Accra en direction d'Obuasi lorsqu'il a disparu des radars peu après 9h00. Les causes de l'accident demeurent inconnues, mais une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de ce drame.

Le président John Mahama a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a ordonné que les drapeaux nationaux soient mis en berne jusqu'à nouvel ordre. Il a également annulé tous ses engagements officiels pour la journée.

