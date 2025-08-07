Congo-Brazzaville: Festivités du 15 août - La fanfare de l'armée américaine viendra au pays

A l'issue d'une audience avec le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, Amanda Jacobsen, la chargée d'Affaires de l'ambassade des Etats-Unis au Congo, a annoncé le 7 août à Brazzaville, la participation du détachement de l'orchestre des forces aériennes des Etats-Unis d'Amérique en Europe et en Afrique (USAFE/AFAFRICA) au défilé du 15 août.

« Lors de notre échange, j'ai exprimé mes sincères gratitudes au ministre Mondjo pour la croissance de la coopération militaire entre les Etats-Unis et la République du Congo au cours des dernières années. Les Etats-Unis sont très fiers de travailler aux côtés de nos frères congolais pour faire avancer cette coopération. A cette fin, les Etats-Unis soutiennent le développement des forces maritimes congolaises a des programmes de formations dirigées par les Etats-Unis », a-t-elle confié à l'issue de l'audience.

La chargée d'Affaires s'est, par ailleurs, réjoui de l'hospitalité congolaise et reste profondément attachée à la relation diplomatique et à l'amitié qui totalise aujourd'hui 65 ans avec la République du Congo. Elle a ajouté : « Pour célébrer les 65 ans d'anniversaire de partenariat entre les Etats-Unis et la République du Congo, la fanfare de l'armée américaine viendra au Congo à l'occasion des festivités de l'indépendance du Congo, en témoignage de l'engagement souveraine de nos deux nations », a-t-elle précisé.

Signalons que cette rencontre fait suite à la note verbale reçue de la nouvelle chargée d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique sollicitant des audiences auprès des autorités de la République du Congo parmi lesquelles le ministre de la Défense nationale.