Congo-Brazzaville: Genre - Le programme Genius au chevet des femmes entrepreneures

Après huit semaines de formation à Brazzaville, les bénéficiaires qui constituent la première cohorte du programme Genius, initié par la Chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo, sont attendues sur le terrain pour mettre en pratique les connaissances acquises, booster leurs activités en contribuant à la création de la richesse et de l'emploi.

Les femmes bénéficiaires du programme Genius à Brazzaville ont reçu leurs attestations de formation en présence de la ministre des Petites et Moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, la représentante du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Adama Dian Barry, et de la présidente de la Chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo, Flavie Lombo.

Entrepreneures, commerçantes, artisanes, cheffes d'entreprises ont pendant la formation mis à jour leurs connaissances sur plusieurs problématiques, entre autres, l'inclusion financière, la levée de fonds, la rédaction d'un business plan, la gestion d'entreprises, le marketing. « Les notions acquises durant la formation me permettent d'améliorer la gestion et le rendement de mon business, à mieux rechercher les financements pour le faire passer à l'échelle », a indiqué Melina Murielle Mpourou, une des bénéficiaires.

La présidente de la Chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo, Flavie Lombo, initiatrice du projet Genius, a salué la détermination de ces entrepreneures qui n'avaient qu'une seule ambition : réussir leurs projets d'entreprises. « Aujourd'hui, elles sont aguerries pour mieux affronter les réalités du monde de l'entrepreneuriat », a-t-elle déclaré.

Accord avec le Pnud

En marge de la remise des attestations, Flavie Lombo et la représentante du Pnud, Adama Dian Barry, ont procédé à la signature d'un accord pour accompagner cette initiative. « Le partenariat que nous avons signé, mais également le chèque que nous venons de mettre à disposition, est une étape significative dans le processus du développement de l'entrepreneuriat féminin au Congo. Il est en effet question de prendre les femmes entrepreneures par la main et les accompagner », a expliqué la diplomate onusienne.

Le gouvernement joue sa partition

Selon la ministre en charge des PME, l'entrepreneuriat féminin fait partie des priorités du gouvernement qui voit en ce programme un moyen supplémentaire d'accompagnement des femmes entrepreneures. « Nous avons la mission d'appuyer ce genre d'initiatives », a-t-elle fait savoir en précisant que l'objectif est d'accompagner 1000 femmes à travers cette première expérience.

Le programme Genius, soulignons-le, est un incubateur destiné à appuyer de manière structurée les femmes entrepreneures, commerçantes, artisanes, agricultrices du Congo à travers des formations spécifiques en facilitant leur accès aux outils financiers et aux marchés. Mis en oeuvre dans le cadre du programme "Ellever" initié par Ecobank pour répondre au problème de financement auquel les entrepreneurs sont confrontés, ce programme de formation va s'étendre sur plusieurs localités du pays. Après Brazzaville, le cap sera mis sur Oyo dans le département de la Cuvette en ce mois d'août.