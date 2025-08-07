Afrique: Compétitions interclubs de la CAF - AC Léopards et AS Otohô fixés sur leur sort le samedi

L'Athlétic club Léopards de Dolisie et l'Association sportive Otohô engagés respectivement à la Ligue africaine des champions et à la Coupe de la Confédération connaîtront leurs adversaires pour le premier tour des préliminaires au terme du tirage au sort des compétitions interclubs qui s'effectuera, le 9 août, à Dar es Salaam en Tanzanie.

Ce tirage marquera le lancement officiel de la saison 2025-2026 des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF).

Selon le calendrier de la CAF, le premier tour préliminaire débutera à partir du 19 septembre 2025. L'AC Léopards et AS Otohô doivent mieux se préparer pour éviter une nouvelle déconvenue à cette étape de la compétition. Mais les circonstances actuelles rendent déjà l'équation très compliquée. Les clubs congolais n'ont pas de compétitions dans les jambes. La Coupe du Congo qui devrait servir de tremplin dans la préparation a été annulée. Se jeter dans le bain avant de jauger le niveau de l'équipe est un pari risqué.

En rappel, lors de la dernière saison, l'AC Léopards a été prématurément éliminé de la Ligue africaine des champions en concédant une défaite 0-2 au stade Alphonse-Massamba-Débat à l'aller devant les Algériens de CR Belouizdad avant de s'incliner à la manche retour sur le score étriqué 0-1. Les espoirs suscités grâce au retour à la compétition pour les vainqueurs de la Coupe de la Confédération 2012 n'avaient pas produit les résultats escomptés.

L'AS Otohô, elle aussi, n'avait pas survécu au piège du deuxième tour préliminaire. Après avoir éliminé les Angolais de 15 de Agosto (2-0 puis 2-1), le représentant congolais s'était incliné à l'aller devant les Mozambicains de Black Bulls 0-1 avant de gagner au retour 2-1 mais pas suffisant pour se qualifier à la phase de poules.

Dans le calendrier publié par la CAF, le deuxième tour préliminaire débutera à partir du 17 octobre 2025. La phase de groupes se jouera à compter du 21 novembre 2025 et la phase à élimination directe dès le 13 mars 2026. Le plus dur va commencer après le tirage au sort pour les clubs congolais car les attentes sont grandes pour un public aussi exigeant.