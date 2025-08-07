Congo-Brazzaville: Cantines scolaires - Transition vers un Programme national

La phase pilote du projet « Semences d'avenir » visant à renforcer l'accès des petits producteurs congolais aux marchés locaux et à développer les cantines scolaires à partir des ressources locales touche à sa fin. La transition vers un Programme national en la matière est amorcée.

« Nous avons amorcé une transition vers un Programme national de cantines scolaires. Un accord avec le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation a été signé pour cette phase transitoire dans vingt-cinq écoles », a expliqué le représentant du Programme alimentaire mondial, Gon Meyers, lors de la réunion de haut niveau tenu dans le cadre du projet "Renforcement de l'accès des petits producteurs du Congo aux marchés locaux par le biais de la coopération sud-sud", le 6 août à Brazzaville.

Pour la chargée d'affaires de l'ambassade du Brésil au Congo, Ana Suza, la transition vers un Programme national d'alimentation scolaire est une étape importante qui garantissant l'accès de tous les enfants en âge scolaire d'en tirer profit. « Je réitère l'engagement du gouvernement brésilien à soutenir techniquement la transition du programme et à mobiliser d'autres partenaires pour soutenir cette initiative et d'assurer la durabilité des actions développées », a-t-elle fait savoir.

L'amélioration de l'accès des producteurs locaux aux marchés locaux, l'utilisation de la production locale pour les repas dans les cantines scolaires, l'autonomisation des femmes productrices agricoles font partie des objectifs du projet « Semences d'avenir ».

Une fois le Programme national des cantines scolaires mis en place, les acquis seront sans nul doute consolidés en tenant compte des enseignements tirés de la phase pilote et des recommandations formulées. Pour ce faire, les manuels techniques ont été mis à la disposition des différentes parties prenantes, notamment le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et celui de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.