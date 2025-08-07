Congo-Brazzaville: Trésor public - Huit nouveaux chefs de service prennent leurs fonctions

Nommés le 29 juillet dernier par note de service du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, les nouveaux promus ont été installés dans leurs fonctions il y a quelques jours.

Les huit nouveaux chefs de service promus sont issus de trois directions du Trésor public. Ils font partie des 32 cadres nommés à ce grade administratif par la même note de service du ministre.

Il s'agit d'un chef de service rattaché à la Direction générale du Trésor ; de trois relevant de la direction du contrôle et de l'audit interne, et de quatre chefs de service à la direction des affaires administratives et financières.

La cérémonie solennelle d'installation de ces responsables a été présidée par le directeur général adjoint (DGA) du Trésor, Hylarion Stève Ibobi Ollessongo.

La nomination de ces cadres s'inscrit dans le cadre des mutations administratives normales, mais vise à rechercher des énergies plus aguerries, capables de promouvoir la culture de bonne gestion à la direction générale du Trésor public. Une structure étatique stratégique, mais qui fait souvent l'objet de beaucoup de controverses.

La Direction générale du Trésor public est chargée notamment de contrôler et centraliser toutes les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie de l'État ; d'organiser et coordonner les activités des services centraux non comptables, des services comptables de l'État et des services comptables décentralisés.

Elle veille à l'élaboration, de concert avec les services compétents du ministère des Finances, des règles de la comptabilité publique et des plans comptables de l'État, des collectivités décentralisées, des établissements publics et autres organismes publics assujettis aux règles de la comptabilité publique.

Le Trésor public a aussi pour attribution, entre autres, la régulation de la trésorerie par l'équilibre du mouvement général des deniers dans l'espace et le temps, sur le réseau des postes comptables du Trésor, ainsi que le respect des règles et instructions.

De même, il exerce les actions de contrôle et de surveillance nécessaires à la sauvegarde des intérêts du Trésor public ; à la régularisation des opérations budgétaires effectuées à titre provisoire ; à gérer la dette publique et émettre des bons du trésor et autres titres publics dans le cadre des opérations relatives au marché financier.

Le Trésor public a pour directeur général Albert Ngondo.