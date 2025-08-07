Cote d'Ivoire: 65ème anniversaire de l'indépendance, une fête symbolique à Bouaké

La Côte d'Ivoire fête ce jeudi 7 août ses 65 ans d'indépendance. Un défilé civil et militaire se tient à Bouaké, deuxième ville du pays. Plusieurs milliers de personnes sont présentes pour l'événement. Parmi les invités : le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que le Premier ministre guinéen, Bah Oury. Une cérémonie forte en symboles.

Une fête nationale en Côte d'Ivoire symbolique à double titre. D'abord avec le défilé civil et militaire. Près de 5 000 personnes, 750 véhicules et engins lourds ont défilé devant le public. Il y a là toutes les dernières acquisitions de l'armée. En tête de parade : des militaires américains, français et marocains.

Cette participation témoigne d'une « diplomatie ouverte », selon le chercheur Athur Banga. « Cela montre que la Côte d'Ivoire a beaucoup de partenaires. C'est un pays fiable pour eux », ajoute ce spécialiste des relations internationales, des conflits et des questions militaires en Afrique de l'Ouest.

Symbolique aussi pour les habitants de Bouaké, épicentre de la crise. Aujourd'hui, les choses ont changé : « Il y a la tranquillité par rapport aux années antérieures, la ville est propre », affirme Bamba, un habitant qui évoque aussi les nouvelles infrastructures et les marchés.

Un traditionnel discours présidentiel

Dans son allocution à la Nation, diffusée mercredi soir à la télévision nationale, Alassane Ouattara, le président sortant et candidat pour un quatrième mandat, a insisté sur le fait que l'élection d'octobre sera « stable et apaisée ». Je tiens, à nouveau, à rassurer l'ensemble de nos compatriotes : toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. À la veille de la fête de l'indépendance, le président ivoirien Alassane Ouattara promet une «élection stable et apaisée»

Bineta Diagne Samedi 9 août, une marche du Front Commun, qui réunit les deux principaux partis de l'opposition, est organisée à Yopougon, pour réclamer un dialogue politique et une élection inclusive.