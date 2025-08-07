Sud-Soudan: Dix morts dans une embuscade destinée à voler du bétail

Au Soudan du Sud, les violences pour le contrôle du bétail font encore des morts. Cette semaine, au moins dix personnes ont été tuées près de la capitale Juba. Les assaillants visaient des têtes de bétail qu'ils ont volé par milliers. Il s'agit de la dernière attaque en date de ce genre dans le pays.

Cette attaque a été perpétrée mardi 5 août à Mogiri, tout près de la capitale Juba. Une foire commerçante se tenait dans la localité lorsque, dans la soirée, des assaillants ont tendu une embuscade aux forces policières et militaires présentes en nombre pour sécuriser les biens des commerçants.

L'attaque a fait dix morts et quatorze blessés, selon la police soudanaise. Elle ne précise pas s'il s'agit de commerçants, de forces de l'ordre ou d'assaillants. D'après l'évaluation de la police, plus de 3 000 têtes de bétails ont été dérobées.

Ce genre d'affrontements se répète au Soudan du Sud. Le plus jeune État du monde subit régulièrement les effets du changement climatique comme les sécheresses, les inondations ou d'autres phénomènes météo d'importance. Cela fait de l'accès aux ressources en eau ou en pâturages de véritables enjeux de survie, et les vols de bétail sont donc nombreux.

L'ONU estime même que les affrontements qui en découlent ont causé la mort de plusieurs centaines de personnes depuis la fin de l'année dernière. Plus de 200 personnes sont mortes au mois de mars et dans le seul État de Warrap, situé dans le nord-ouest du pays.