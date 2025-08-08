Afrique: Dakar abrite un sommet mondial sur l'innovation technologique en décembre prochain

Dakar — Le NEXTEN Summit, un événement international présenté comme "l'étincelle inaugurale" d'un mouvement mondial de dix ans visant à accélérer la transformation économique et technologique des villes à travers l'intelligence artificielle, la blockchain et la finance numérique, va se dérouler à Dakar, du 3 au 5 décembre prochains, a-t-on appris jeudi de ses promoteurs.

Ils en ont fait l'annonce lors d'une conférence de presse dans la capitale sénégalaise, jeudi, en prélude de ce sommet qui réunira plus de 5.000 participants venus de 40 pays, notamment des représentants de gouvernements, d'entreprises technologiques, d'organisations internationales, de la diaspora et de la société civile.

"NEXTEN n'est pas une conférence, c'est un laboratoire vivant de solutions concrètes, une réponse aux défis structurels qui freinent le développement du Sénégal et d'autres pays du Sud", a dit Madou Sylla, initiateur de ce sommet et directeur général de la société PrimeDash, spécialisée dans les solutions basées sur l'intelligence artificielle.

Il a rappelé que le Sénégal traverse une période marquée par un taux de chômage élevé, une économie à dominante informelle et une forte dépendance aux importations.

"Le pays a besoin de produire, de transformer, d'attirer des investissements massifs et de changer de paradigme. NEXTEN est une opportunité pour initier ce virage", a-t-il soutenu.

Le sommet s'articulera autour de trois journées thématiques dont la première, axée sur "l'État intelligent", va explorer les moyens de moderniser l'action publique à travers les technologies.

La deuxième journée va porter sur les entreprises et l'innovation, la dernière devant mettre en relation la diaspora et les talents locaux, à travers des "pitchs" de startups, des sessions de mentorat et des opportunités d'investissement.

"L'objectif est de positionner Dakar comme un hub stratégique de l'innovation, à même d'impulser des politiques publiques modernes, de dynamiser les PME et de renforcer l'écosystème technologique", a expliqué M. Sylla.

NEXTEN entend également laisser un legs tangible dans chaque ville hôte, ce qui se traduira par la mise en place de plateformes numériques, d'infrastructures intelligentes et de programmes d'incubation pour les jeunes entrepreneurs.

Une attention particulière sera portée à la mobilisation du capital, notamment à travers le lancement de NextCF, une plateforme de tokenisation visant à faciliter l'accès au financement des projets locaux.

"Grâce à NextCF, plus de 300. 000 investisseurs internationaux pourront soutenir directement des projets sénégalais, qu'ils soient portés par l'État, les collectivités territoriales, les startups ou les institutions publiques", a indiqué l'initiateur du sommet.