Guinée Bissau: Le président Embalo limoge le gouvernement à l'approche des élections

Le Président de Guinée-Bissau a limogé ce jeudi 7 août le gouvernement de Rui Duarte Barros, sans donner de raison officielle, et ce, à moins de quatre mois des élections générales. Des élections normalement prévues le 23 novembre, une présidentielle et des législatives. Umaro Sissoco Embalo a nommé dans la foulée au poste de Premier ministre, Braima Camara, son ancien rival au sein de sa famille politique.

En Guinée-Bissau, entre Braima Camara et le président Umaro Sissoco Embalo, c'est une longue histoire de tensions internes à leur parti, le mouvement pour l'alternance démocratique, le MADEM G 15.

Selon plusieurs observateurs de la vie politique bissau-guinéenne, cette promotion de Braima Camara à la tête du gouvernement est un moyen pour le chef de l'État de calmer la contestation au sein de son propre camp. Une stratégie pour neutraliser de potentiels opposants avant le scrutin du 23 novembre.

Ainsi, le président bissau-guinéen semble vouloir constituer une équipe gouvernementale opérationnelle et loyale pour battre campagne.

Du côté du PAIGC, le parti du désormais ex-Premier ministre Rui Duarte Barros, pas de réaction exprimée pour le moment. Celui-ci était à la tête du gouvernement bissau-guinéen depuis moins de deux ans, depuis décembre 2023.

Pour la présidentielle de novembre, le président Umaro Sissoco Embalo s'est déclaré candidat pour briguer un nouveau mandat. La principale coalition d'opposition du pays considère que son mandat s'est achevé depuis fin février.