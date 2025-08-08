Ghana: Crash mortel d'un hélicoptère - Une épreuve difficile à surmonter

Le Ghana est en deuil. Il a perdu huit de ses valeureux fils dans un crash d'hélicoptère le 6 août dernier. En effet, alors qu'il avait décollé de la capitale, Accra, pour le Nord-Ouest du pays où devrait se tenir une réunion sur la lutte contre l'exploitation illégale de l'or, l'hélicoptère Z-9, souvent utilisé pour le transport et l'évacuation médicale, avait disparu des radars.

Ce n'est que plus tard que l'épave a été retrouvée dans la localité d'Adansi, dans la région d'Ashanti. Parmi les victimes, se comptent deux ministres, en l'occurrence celui de la Défense et celui de l'Environnement. Et ce n'est pas tout. Car, ont également péri dans ce crash, le vice-président du parti au pouvoir et un haut conseiller à la sécurité nationale. On comprend, dès lors, pourquoi en plus d'avoir ordonné la mise en berne des drapeaux pendant trois jours, la présidence ghanéenne parle de « tragédie nationale ».

La nécessité de conduire les investigations jusqu'au bout de sorte à dissiper toutes les zones d'ombres

C'en est vraiment une au regard du profil des personnalités qui ont été tuées. C'est une épreuve, pour le moins, difficile à surmonter. Cela dit, on attend maintenant les résultats de l'enquête en cours pour savoir si l'origine du crash est accidentelle ou criminelle. Mais d'ores déjà, pour certains observateurs, et ils n'ont peut-être pas tort, la piste criminelle n'est pas à écarter.

Surtout quand on connaît l'objet du déplacement des ministres et leurs collaborateurs qui cherchaient à mettre de l'ordre dans le secteur de l'exploitation illégale de l'or. Voyant leurs intérêts menacés, certains orpailleurs et autres contrebandiers n'hésiteront pas, s'ils en ont la possibilité, de semer le chaos là où on les attend le moins. D'où la nécessité de conduire les investigations jusqu'au bout de sorte à dissiper toutes les zones d'ombre. C'est, du reste, ce qu'attendent les parents des victimes et ayants droit pour faire leur deuil.

Mais en attendant, ce drame qui frappe le Ghana, doit interpeller plus d'un. Il vient rappeler à tous que la vie humaine ne tient qu'à un fil de rasoir. Autrement dit, nous sommes des mortels. La mort peut frapper n'importe qui et à n'importe quel moment. Elle ne regarde ni le titre ni la fonction de sa cible qu'elle ne rate d'ailleurs jamais. « La Condition humaine » ! Ainsi titrait André Malraux, mettant ainsi en lumière les forces, les faiblesses, les souffrances et les limites de l'Homme qui, parfois au faîte de sa gloire, se fait passer pour l'Alpha et l'Oméga de tout, oubliant qu'après, il n'est qu'un mortel. « Vanité des vanités », renchérit, de son côté, l'Ecclésiaste.

Pour lui, il ne reste aucun avantage à l'Homme et ce, en dépit de toute la peine qu'il se donne sous le soleil. Car, poursuit-il, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Toute chose qui doit donc donner à réfléchir à l'espèce humaine qui passe parfois le temps à se guerroyer, à se haïr, à se massacrer pour des choses futiles ou pour des mondanités. Or, on a un destin commun qui est la mort. Et les choses semblent obéir à un ordre chronologique bien établi.

La vie humaine est ainsi faite. Seules survivront les belles oeuvres des uns et des autres

Les uns partent avant les autres qui, à leur tour, finissent aussi par suivre. C'est une loi implacable de la nature. A preuve, on a vu des richissimes personnalités passées de vie à trépas et dont la fortune et les biens matériels sont passés à leurs envieux. C'est dire si la mort ne prévient pas. Elle survient comme un voleur en pleine nuit. Si bien que nul ne peut en prévoir ni le jour ni l'heure.

On se rappelle encore le cas du président iranien, Ebrahim Raissi, tué dans un crash d'hélicoptère dont on dit qu'il a été provoqué par de mauvaises conditions météorologiques, en l'occurrence, un épais brouillard. Avant lui, il y a le rebelle soudanais, John Garang, qui a fait la pluie et le beau temps, mais qui a fini par périr dans le crash d'un hélicoptère ougandais qui s'était écrasé dans une « chaîne de montagnes ». Et on peut multiplier les exemples de personnalités qui ont perdu la vie dans des catastrophes aériennes.

Les fatalistes diront que c'est le destin qui l'a voulu ainsi, là où les croyants y verront l'accomplissement de la volonté du Tout-Puissant. La vie humaine est ainsi faite. Seules survivront les belles oeuvres des uns et des autres.