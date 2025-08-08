Burkina Faso: Réouverture du stade du 4-Août - La balle est désormais dans le camp des étalons

Fini l'exil sportif, est-on tenté de dire ! En effet, le stade du 4-Août est à nouveau fonctionnel. C'est un ouf de soulagement après tant d'années de souffrances et d'humiliations subies.

Ce sentiment de soulagement s'est ressenti dans la grande fête qui a accompagné la réouverture officielle en début de semaine, du joyau qui renaît de ses cendres, plus beau et plus confortable, conformément aux standards internationaux. La fierté nationale perdue, est donc retrouvée. A certains égards, l'indépendance sportive compromise, est ainsi consolidée.

Et c'est tout à l'honneur de tous les acteurs, notamment les plus hautes autorités de notre pays, qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ce projet, après plus de quatre ans de tâtonnements, puisse enfin voir le jour. C'est tout une page sombre de notre sport qui, ainsi, se tourne. Celle du nomadisme auquel étaient contraints les acteurs de notre football, qui se déplaçaient de pays en pays pour recevoir leurs différents adversaires. Du Maroc à la Côte d'Ivoire en passant par le Mali, notre Onze national a fait le tour de l'Afrique pour disputer ses matchs.

Fini donc le tourisme sportif, finis aussi les juteux frais de missions ainsi que toutes les autres dépenses colossales improductives. Une nouvelle page s'est ouverte, remplie de promesses et d'espoirs. Nos Etalons restent désormais à la maison pour jouer leurs prochaines rencontres. Ils retrouvent leur stade, une forteresse rénovée et plus attrayante, ainsi que leur public qui leur a tant manqué.

Aux Etalons de jouer et de nous faire plaisir

L'attente aura été longue, mais nous y sommes finalement. Le stade est prêt, et le public s'impatiente. J'ai pu le constater lors de la cérémonie de réouverture de notre joyau, où des milliers de supporters mobilisés ont mis l'ambiance dans les tribunes. C'est dire si la balle est désormais dans le camp des Etalons que j'ai hâte de revoir dans notre stade du 4-Août emblématique.

C'est à eux de jouer et de nous faire plaisir. Nous le méritons après toutes ces années passées à les suivre à distance, à travers nos petits écrans. A cet effet, je sais compter sur le talent du capitaine Bertrand Traoré et ses camarades qui seront eux-mêmes heureux de retrouver ce nouveau stade avec un public en ferveur. J'ai appris que le premier match des Etalons se joue en septembre prochain.

Et ce sera contre un grand du football africain : l'Egypte, septuple championne d'Afrique. Pour une première dans leur nouveau stade, c'est un gros test pour Brama Traoré, le sélectionneur national, et ses hommes. Au regard du contexte et de l'enjeu, ô combien important, (le Burkina peut revenir à deux points de l'Egypte en cas de victoire), il faut, à tout prix, gagner ce match.

Parce que la première victoire peut en appeler beaucoup d'autres. C'est dire si les Etalons auront besoin de leur douzième homme pour relever ce grand défi. J'exhorte donc les supporters à sonner la mobilisation, comme ils ont su le faire récemment, pour pousser le Onze national à la victoire.