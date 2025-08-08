Algérie: Mila - Le volume de lait subventionné, produit à partir de lait frais, porté à 21.000 litres/jour

MILA — La production de lait partiellement écrémé, pasteurisé et subventionné, produit à partir de lait frais et conditionné en sachets, a augmenté depuis avril pour être portée à 21.000 litres par jour, a indiqué, mercredi, le directeur du commerce par intérim, Saïd Djamaâ.

Le même responsable a précisé à l'APS que ce volume est produit quotidiennement par 5 laiteries de statut privé activant dans la région qui ont adhéré au programme de production de ce type de lait subventionné.

Selon M. Djamaâ, la production de lait partiellement écrémé, pasteurisé, à partir de lait frais, subventionné et conditionné en sachets, a débuté dans la wilaya de Mila le 17 juillet dernier dans une laiterie privée de la commune d'Oued Athmania avec une production quotidienne de l'ordre de 6.000 litres.

Une production portée à 21.000 litres/jour après que 4 autres laiteries se sont engagées dans le programme de production de ce type de lait, conformément aux directives des autorités supérieures du pays visant à soutenir la production nationale de ce produit de très large consommation, tout en réduisant la facture d'importation de lait en poudre.

La distribution du nouveau lait subventionné, dont la qualité est contrôlée par les services de compétents de la direction du commerce, a été confiée, selon la même source, aux mêmes distributeurs qui assuraient la distribution du lait en sachets dans toute la wilaya et ce, afin de garantir son acheminement vers toutes les communes.

Il convient de noter que le lancement de la production de lait subventionné à partir de lait frais renforce la disponibilité de lait en sachets de différents types dans la wilaya de Mila.