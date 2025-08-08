Afrique: L'ONU appelle à une réponse urgente face au terrorisme et à l'urgence humanitaire

7 Août 2025
Togonews (Lomé)

Devant le Conseil de sécurité jeudi, Leonardo Santos Simão, chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), a alerté sur une escalade du terrorisme dans la région, marquée par des attaques plus sophistiquées, l'usage accru de drones, de communications cryptées, et la collusion avec le crime organisé transnational.

Cette insécurité galopante aggrave une situation humanitaire déjà critique.

Il a également souligné que la sécurité maritime demeure préoccupante et que les jeunes sont de plus en plus ciblés par les groupes extrémistes. À ce jour, seulement 14 % des fonds nécessaires pour le Plan d'aide humanitaire 2025 pour le Sahel ont été mobilisés.

Les représentants du Conseil de sécurité, de la Cédéao, et des pays comme le Panama et la Sierra Leone, ont condamné fermement le terrorisme, les attaques contre les civils, les écoles et les hôpitaux, tout en pointant l'impact aggravant des tensions ethniques, du changement climatique, et de l'insécurité alimentaire dans la région du Sahel.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.