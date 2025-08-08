Algérie: Adrar - Le PDG de Sonatrach s'enquiert du plan de développement de la production énergétique

ADRAR — Le président directeur général du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a entamé jeudi une visite de travail dans la wilaya d'Adrar, pour inspecter une série de projets de développement de la production énergétique dans les champs de Hassi Ilatou, Dechira et Sebaa, qui alimentent la raffinerie d'Adrar.

Au niveau de la direction production (DP) de Sonatrach, au champ de Dechira (Nord d'Adrar), M. Hachichi a écouté un exposé détaillé sur les activités de la DP concernant la chaine de production énergétique, de l'exploration aux volumes de production, en passant par le traitement, l'exploitation et le développement.

Il a valorisé les efforts déployés par les cadres et les compétences du groupe Sonatrach en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement énergétique local et leur détermination à honorer les engagements internationaux de l'Algérie en la matière.

S'agissant des défis techniques soulevés en matière d'exploitation et de traitement, M. Hachichi a appelé à relever les challenges afin d'assurer un approvisionnement énergétique des différentes unités de production de la région, à l'instar de la raffinerie de pétrole de Sebaa (Nord d'Adrar), en intensifiant les activités d'exploration pour alimenter la raffinerie ainsi que les prospections de gaz pour l'approvisionnement énergétique local et national.

Le PDG de Sonatrach poursuit sa visite de travail par l'inspection de la raffinerie de pétrole de Sebaa.