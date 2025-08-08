Algérie: Basket - La FABB organise une deuxième formation en statistiques et analyse de performance

7 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Fédération algérienne de basketball (FABB) a organisé une deuxième session de formation à l'intention des statisticiens, dans le cadre de sa stratégie visant à intégrer les outils technologiques modernes pour hisser le niveau du basket-ball national et suivre les évolutions mondiales du sport.

Placée sous la thématique "Formation continue en statistiques et analyse de performance", cette session de formation a été animée par deux experts du domaine, en l'occurrence Djamel-Eddine Omari et Sid Ali Khalifi, a indiqué la FABB dans un communiqué.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la saison sportive 2025-2026 et intervient dans un contexte de transition numérique accélérée. Elle a notamment permis de présenter la technologie Webcast, un outil innovant de transmission en direct des statistiques durant les rencontres.

"Ce dispositif permet aux entraîneurs, joueurs, dirigeants ainsi qu'aux supporters de suivre en temps réel l'évolution des matchs, avec un haut niveau de précision", souligne la FABB. L'introduction de cette technologie constitue, selon la FABB, "un véritable acquis pour le basket-ball algérien", marquant une avancée significative vers la modernisation et la professionnalisation de la discipline à l'échelle nationale et régionale. Pour rappel, la première session de formation en statistiques s'était tenue fin mai 2025.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.