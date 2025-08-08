Algérie: Basket - La FABB organise une deuxième formation en statistiques et analyse de performance

ALGER — La Fédération algérienne de basketball (FABB) a organisé une deuxième session de formation à l'intention des statisticiens, dans le cadre de sa stratégie visant à intégrer les outils technologiques modernes pour hisser le niveau du basket-ball national et suivre les évolutions mondiales du sport.

Placée sous la thématique "Formation continue en statistiques et analyse de performance", cette session de formation a été animée par deux experts du domaine, en l'occurrence Djamel-Eddine Omari et Sid Ali Khalifi, a indiqué la FABB dans un communiqué.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la saison sportive 2025-2026 et intervient dans un contexte de transition numérique accélérée. Elle a notamment permis de présenter la technologie Webcast, un outil innovant de transmission en direct des statistiques durant les rencontres.

"Ce dispositif permet aux entraîneurs, joueurs, dirigeants ainsi qu'aux supporters de suivre en temps réel l'évolution des matchs, avec un haut niveau de précision", souligne la FABB. L'introduction de cette technologie constitue, selon la FABB, "un véritable acquis pour le basket-ball algérien", marquant une avancée significative vers la modernisation et la professionnalisation de la discipline à l'échelle nationale et régionale. Pour rappel, la première session de formation en statistiques s'était tenue fin mai 2025.