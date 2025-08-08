Algérie: Ligne ferroviaire Ksar El Boukhari-Boughezoul - Instructions pour lever les réserves empêchant les travaux

MEDEA — Le projet de réalisation de la ligne ferroviaire reliant Boughezoul à Ksar El-Boukhari, dans la wilaya de Médéa, sur une longueur de 42 km, a été examiné, jeudi, en vue de lever les réserves susceptibles d'entraver l'exécution des travaux, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Présidée par le wali, Djilali Doumi, cette réunion a permis de discuter de la levée de certaines réserves émises par différentes administrations, qu'il s'agisse de travaux de déplacement de divers réseaux ou de libération du couloir de passage de la ligne ferroviaire, ainsi que de l'organisation de la logistique indispensable au bon déroulement des travaux de réalisation, a-t-on fait savoir.

Des instructions ont été données, à cet effet, par le wali afin de lever au plus vite les obstacles constatés au niveau de certaines portions du tracé de la ligne ferroviaire, et de procéder au déplacement des réseaux d'eau potable, d'électricité et de gaz qui longent ce tracé, a-t-on indiqué.

Le volet relatif à l'approvisionnement du chantier en agrégats a également été discuté lors de cette réuni on, et un plan a été élaboré pour faciliter l'acheminement des matériaux nécessaires vers le site de réalisation, a-t-on précisé de même source.

La ligne ferroviaire Boughezoul-Ksar El-Boukhari est un maillon essentiel du réseau de transport ferroviaire qui permettra de relier le nord du pays au grand sud, à travers les nombreuses lignes ferroviaires déjà réalisées, en cours de construction ou en phase d'étude, avait déclaré, fin mars de cette année, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, à l'occasion d'une visite dans la wilaya.