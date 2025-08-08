Ouganda: Un étudiant condamné à deux mois de prison pour une vidéo TikTok sur le président Museveni

C'est une affaire qui suscite l'indignation en Ouganda. Un étudiant de 23 ans a été condamné à deux mois de prison, lundi 4 août. La justice ougandaise lui reproche d'avoir « ridiculisé » le président Yoweri Museveni sur le réseau social TikTok. Une affaire sensible, qui a débuté il y a trois mois et qui comprend des zones d'ombre.

Le 8 juin 2025, Elson Tumwine, étudiant en agriculture de 23 ans, disparait alors qu'il est en stage dans l'ouest de l'Ouganda. Son université de Makerere lance alors un appel à quiconque détiendrait une information pouvant aider à le retrouver. Opposition et défenseurs des droits de l'homme alertent également sur cette affaire. Ils affirment que l'étudiant aurait été enlevé.

Deux mois plus tôt, le jeune homme a publié une vidéo sur le réseau social TikTok. Celle-ci est devenue virale. Les autorités, elles, affirment que la vidéo est trafiquée : elle montre la présidente de l'Assemblée nationale ougandaise, Anita Among, qui semble tenir des propos très critiques à l'égard du président Yoweri Museveni. C'est seulement mi-juillet que l'étudiant refait surface dans un commissariat de police à Entebbe, en périphérie de Kampala. Il est alors inculpé pour « communication offensante et mauvais usage de l'informatique ».

Lundi 4 août, devant les juges, l'étudiant a plaidé coupable et demandé pardon, avant d'écoper de deux mois de prison. Plusieurs défenseurs des droits de l'homme y voient le dernier exemple d'un rétrécissement de la liberté d'expression, à l'approche de la présidentielle prévue en janvier 2026 et à laquelle Yoweri Museveni, à 80 ans, à décider de se représenter. En novembre 2024, un autre jeune homme avait été condamné à deux ans et huit mois de prison pour avoir appelé à la flagellation publique du président.