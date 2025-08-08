Afrique: CHAN-2024/Algérie-Afrique du Sud - Les 'Verts' pour se rapprocher des quarts

ALGER — La sélection algérienne de football A', affrontera vendredi son homologue sud-africaine, au Mandela national stadium à Kampala (15h00), avec l'intention de confirmer son large succès décroché d'entrée, et se rapprocher des quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2024 (reportée à 2025), à l'occasion de la 2e journée (Gr.C).

Vainqueurs lors du premier match, lundi face à l'un des pays hôtes, l'Ouganda (3-0), les Verts seront appelés à préserver la dynamique, et enchaîner un deuxième succès de rang, qui leur ouvrira grandes les portes du prochain tour.

Auteurs d'une prestation de haute facture face aux "Cranes", les hommes du sélectionneur Madjid Bougherra devront faire preuve de vigilance face à une équipe sud-africaine qui aspire à réussir ses débuts dans le tournoi, après avoir été exemptée de la 1re journée.

"Notre prochain adversaire sera l'Afrique du Sud, c'est dire que ce sera un vrai combat jusqu'au bout. Nous allons prendre les matchs les uns après les autres, comme s'il s'agissait de finales, et on verra ce qui se passera dans ce premier tour, puis pour la suite, Inchallah", a indiqué Bougherra, à l'issue du succès face aux Ougandais.

Sur le plan de l'effectif, le staff technique doit de nouveau se passer des services du milieu de terrain Akram Bouras, forfait pour blessure.

Pour l'attaquant de la sélection algérienne Sofiane Bayazid, le groupe est déterminé à engranger les trois points de la victoire contre l'Afrique du Sud pour faire un pas supplémentaire vers les quarts de finale de la compétition.

"Nous avons réussi à bien entamer le tournoi en s'imposant face à l'Ouganda. Nous devrons bien préparer notre deuxième sortie face à l'Afrique du Sud pour enchaîner un autre bon résultat", a indiqué l'attaquant du MC Alger Sofiane Bayazid, auteur du troisième but contre l'Ouganda.

De son côté, l'Afrique du Sud, qui à l'instar de l'Algérie, a dû passer par le tour des barrages pour se qualifier pour la phase finale, compte aborder cette 8e édition avec l'intention de créer l'exploit.

L'autre match du groupe C mettra aux prises vendredi la Guinée, vainqueur du Niger (1-0), à l'Ouganda (18h00), alors que le Niger est exempt. Les deux premiers de chacun des quatre groupes qualifient pour les quarts de finale, prévus les 22 et 23 août.